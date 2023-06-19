無課本免考測 活動教學培育自主學習

【本報訊】有別以往的傳統教科書，愈來愈多學校採用「體驗式」學習，其中位於沙田的循理會美林小學，在小一至小三級別的常識科採用「Learning By Doing」（LBD）活動式教學，讓學生在沒有課本的學習環境下，從生活體驗、觀察及探究等多方面培育自主學習。校長招捷玲表示，由於初小常識科LBD不設考測，故主要以「學習歷程檔案」了解學生學習進度。

小三教製環保手作回收方法 招捷玲表示，由於學校是LBD計劃中的核心夥伴學校，故早在3年前已引入LBD教學模式，主要以學生為中心，過程中着重學生的互動、溝通及協作，其中小一是以「獨特的我」為題，讓他們探索成長中的自己；小二則期望學生認識、體驗並實踐，例如會在課堂進行模擬人體消化系統實驗等；小三更會加入不同科學實驗，如教授學生親身製作環保手作及認識各項回收及再造的方法。

她指總結3年成果，發現學生的學習態度及積極性有明顯改變，同時學生的表達能力、組織能力均有所提升，尤其在英文科作文上更容易看見成果，學生都踴躍回答老師問題，而家長的回饋亦是正面。至於老師則會透過學生課堂表現、學習手記、作品作為評估標準，家長學生亦會參與評估，經綜合後結集成「學習歷程檔案」，以了解學生學習進展。

就讀小三的湯同學表示，LBD課程不用考試測試，因此「玩得好開心」，亦在過程中學懂團體精神；另一名阮同學則在LBD參與了皮影戲，加深了自身對中華文化、歷史及非物質文化遺產的認識，並了解光與影概念。由於無測驗評估，他指同學都可以「學得輕鬆啲」，在快樂中學習亦有助加深記憶。