調查：90%外傭習慣回收家居廢物

【本報訊】有社福機構調查指，90%受訪外傭有回收家居廢物的習慣，而回收頻率及選取回收設施則在較大程度上取決於僱主及回收設施的便利程度。有僱主直言，過往無家居廢物分類回收的習慣，直至外傭透過社福機構成為環保義工後才帶動一家五口養成環保習慣，現在他們會避免使用即棄餐具，並做好家居廢物回收。

明愛亞洲外地勞工社會服務計劃於今年3月至上月成功收集303份由菲傭及印傭填寫的問卷。社工黃小慧表示，90%受訪外傭有回收家居廢物的習慣，而回收家居廢物的「回收頻繁程度」及「選取回收設施」，較大程度上取決於僱主及回收設施的便利程度。90%受訪外傭會在每星期只有一日假期的情況下，仍然願意做環保義工，並於外傭「聚腳點」推動環保教育。

僱主Max表示，過往沒有分類回收家居廢物的習慣，直至其外傭Mayen透過明愛成為環保義工後才帶動一家五口的環保習慣的轉變。現在他們會避免使用即棄餐具，及身體力行做好家居廢物回收工作。

取決回收設施便利程度 Max指，記得兒子就讀幼稚園時，對家人將用完的洗頭水膠樽當成垃圾處理感到不滿，可見Mayen與兒子的互動帶來正面影響。Mayen表示，因需照顧僱主年幼兒子，她一般只會在屋苑擺放的三色回收箱作分類及回收，未會使用較遠但具更多回收種類的「綠在區區」回收設施。

明愛環保義工計劃負責人關嘉善表示，義工於外傭「聚腳點」推動環保教育，並且身體力行，進行廢物分類回收服務。她認為，義務工作令她們與僱主有更多溝通話題，改變外傭只能作為家務勞工或照顧者的刻板印象。