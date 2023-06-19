循環杯衞生惹疑 非人人敢試 飲料店：每4台人3個自帶杯

【本報訊】台灣連鎖店今年起推出循環杯計劃，記者到訪多間便利店、飲品店實地考察時未見有人借杯，反而較多街坊及附近工作的人攜隨行杯買飲料，亦有店員不懂操作借杯程序。有當地人稱已習慣隨身帶杯，憂慮循環杯不乾淨。便利店承認部分店舖無人借杯，令店員疏於訓練。循環杯服務公司則強調，循環杯經高溫清洗，確保衞生。

記者於5月底到訪台北，到旅館附近便利店首次借杯買飲品便出現障礙，店員對循環杯計劃幾乎沒認知，需要找其他店員協助，單是借杯已花了近10分鐘。反而自備容器買飲料較普遍，其中陳女士提着保溫杯購買手沖飲料。她說由於垃圾需徵費，用膠杯、紙杯均需回收，令家中堆滿垃圾，十分不便，現時已習慣自備容器，陳又指反而擔心衞生問題而不敢試用循環杯。

飲料店負責人蕭先生亦說，該店位於民居，街坊會攜杯買飲品，平均每4人便有3人會自帶杯，借循環杯的不太多。他坦言，有客人反映借杯還杯較自帶杯麻煩，杯子的質量、衞生亦比較安心。

全家便利商店公共事務暨品牌溝通室部長吳采樺承認，過去循環杯適用店舖少，較少客人使用服務，店員便不會學習借還過程，變成惡性循環，尤其是400多家店中，還有100家從沒借杯的客人，因此今年已加強教育，並將服務與店舖表現掛鈎，提醒店舖推廣計劃。

環海淨塑策略規劃經理湯誠強調，其循環杯耐熱可靠、可用上過千次，杯子收回後便會於密閉的自動系統高溫浸洗、風乾，最後經人手檢查，並每日抽驗微生物，確保杯子衞生。他提到該自動化洗杯系統花數百萬港元投資，以釋除清洗不乾淨的疑慮，令民眾放心。

快餐店供重用膠杯 另外，台灣麥當勞亦於10間分店推出堂食杯測試計劃，店員不會提供紙杯予堂食客人，而是按冷熱飲品提供重用膠杯。該公司強調已添置德國專屬清潔機高溫洗杯。食客黃女士認同堂食杯計劃，較使用紙杯環保，不過指堂食杯沒有杯蓋，較為不便。