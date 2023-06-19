烏蠅飽餐 濕熱摧殘 街邊糉可致癌

本報抽查 5樣本亞硝酸鹽超上限 端午節將至，今年是社會解除口罩令等防疫設施後的首個端午節，久違的龍舟賽事復辦，市民觀賞競渡之餘，亦會品嘗應節的糉子。近日無論街市糧食店、路邊攤甚至蔬果店都有兼賣糉子，市面節日氣氛復常，本報記者日前走訪全港各區，購買了5個不同餡料的糉子樣本，交予專家檢測其營養成分及亞硝酸鹽含量。記者亦發現部分無預先包裝的糉子衞生情況欠佳，有糉子被烏蠅盤旋，亦有樣本滿布「倒汗水」，甚至產生異味。檢測結果顯示，各樣本的亞硝酸鹽含量都超標，最高樣本超標逾3倍。醫生指，攝取過量亞硝酸鹽有機會致癌，而幼兒更會引發藍嬰綜合症，嚴重者可導致死亡。

無冷藏放店舖門口作擺賣 本報記者在近日的酷熱天氣下，走訪將軍澳、牛頭角及深水埗，在不同店舖共購買了5個沒有預先包裝的糉子樣本，每個售價由10元至25元不等。記者在將軍澳一家凍肉店找到一款綠豆糉，每個僅售10元，惟這些糉並無冷藏，放在近該店門口位置的一個紅色膠籃上；或因散發獨特氣味，期間有多隻烏蠅在糉子的上空盤旋。在沒有冷氣的牛頭角街市，多個攤檔也有擺賣自家製糉子，然而當日氣溫高達攝氏35度，室內的酷熱亦不遑多讓，糉子長期在高溫下擺賣，衞生情況堪憂。

為測試這些糉子會否因為長期處於室溫下而衍生變異，記者將樣本交予專家檢測其亞硝酸鹽（Nitrite-nitrogen）以氮計含量。在日常飲食中，蔬菜、水果及醃製肉類等都會發現硝酸鹽和亞硝酸鹽。在特定的條件下，國際癌症研究中心（IARC）確定攝入硝酸鹽和亞硝酸鹽，對人類可能致癌（2A類致癌物）。

按照美國環境保護署（U.S. EPA）制訂了最大的容許污染濃度，亞硝酸鹽以氮計為1ppm。而聯合國糧農組織和世衞聯合食品添加劑專家委員會（JECFA）規定亞硝酸鹽的每日允許攝入量為最多0.2ppm。

幼兒進食恐患致命藍嬰症 檢測結果顯示，各樣本（每100克）的亞硝酸鹽含量由2.01ppm至4.21ppm不等（詳見表1），超出美國環境保護署制訂的最大容許污染濃度，由1.01倍至3.21倍（詳見表1）不等。亞硝酸鹽含量最多（4.21ppm）的樣本是購自牛頭角街市的特大鹹肉全蛋糉（樣本三）；而衞生情況最惡劣的綠豆糉，其亞硝酸鹽含量為2.58ppm，超標1.58倍。

家庭醫生關嘉美指，硝酸鹽及亞硝酸鹽天然存在各類食物當中，惟包糉的人為免變味，不排除會另外添加亞硝酸鹽作防腐劑，加上沒有冷藏，該些糉就很容易衍生過量亞硝酸鹽。而亞硝酸鹽在胃部可與胺產生作用，形成致癌的亞硝胺。本港曾有嬰兒進食莧菜粥後患上由亞硝酸鹽引起的藍嬰綜合症，由於血紅素的載氧能力降低，未能把氧氣帶到器官，出現缺氧，令皮膚或嘴唇變紫藍，嚴重者可引致死亡。

學者倡購附營養標籤糉子 香港高等教育科技學院（THEi）兼職科學講師梁浩文博士指，亞硝酸鹽碰到肉類衍生的「二級胺」會形成「亞硝胺」，為世衞認定之一級致癌物。「胺」類存在於肉類、魚類等蛋白質食物，是氨基酸的衍生物。而上述糉子沒有冷藏，很容易孳生細菌而產生亞硝酸鹽，而糉內有很多含蛋白質食物如蛋黃及肉類，也是產生亞硝酸鹽的物質。這些糉沒有預先包裝及提供營養標籤，沒有經過分析化驗，市民進食可能對健康風險相對提高，故建議購買提供營養標籤的糉子較有保障。

食安中心上周公布糉子調查結果，中心從不同零售商及食物業處所抽取糉子樣本，進行化學、微生物和營養成分測試，糉子食品第一期及第二期調查分別檢測67及33個樣本，全部通過檢測。記者林建平

將軍澳凍肉店的綠豆糉上，有烏蠅在上空盤旋。 部分街市糧食店都有兼賣糉子。 梁浩文 今年為解除防疫措施後的首個端午節，市民會吃糉應節。 亞硝酸鹽可引致藍嬰綜合症。 各糉子樣本亞硝酸鹽含量（表1） 關嘉美