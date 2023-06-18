立法規管過勞死 工人權益要保障

香港人出名工作勤力，超時工作其實普遍存於各行各業，例如飲食、運輸、保安、教師、醫護等。之不過，特區政府一直以「工作間死亡」與「工作因素」冇直接關係為由，拒絕就「過勞死」立法。問題係，工作過時真係對身體健康或猝死冇負面影響嗎？

事實上，國際上已經有唔少研究，甚至世衞和國際勞工組織進行嘅全球分析中，都強調「每周工作55小時」呢個臨界點，指出這一群體有39.8萬人死於中風、34.7萬人死於心臟病。呢嗱，上月3日，本港懷疑有船長因連續工作超過20日暈倒船上，送院後不幸身亡，家人懷疑佢可能「過勞死」。事件再度引起社會廣泛關注，尤其香港並冇把「過勞死」納入法律規範。有工會尋日公布一項調查結果，發現超過80%受訪者認為出現疲勞症狀，包括感到疲憊、失眠、情緒低落等；此外，更有高達90%受訪者表示同意政府應盡快立法規管「過勞死」，以保障工人權益。

有勞工團體去年調查發現，超過六成受訪者每周平均工作44小時以上，逾兩成人每周工作55小時以上，近半成人每周工作多於75小時。打工仔「為兩餐乜都肯制啊前世」，之但係每周工作時數過多，即係攞自己條命較飛，搵多個錢搞到因過勞而猝死，值得嗎？阿哥，金屬都會疲勞，何況係血肉之軀嘅人？

各位，根據勞工處資料統計顯示，2015至2020年工作期間非因意外死亡數字，即猝死或涉「過勞死」嘅個案，每年約120至140宗。以2017年為例，疑似猝死嘅個案中，男性有121宗，女性有16宗。男性猝死較女性多逾百宗，功夫茶推測，也許與男性要養家有關。

工會透過線上線下形式，合共收到748份18歲以上嘅全職及兼職受訪者有效問卷，行業則遍及旅遊酒店業、餐飲業、零售批發業等，都算有廣泛代表性。調查發現，65%受訪者表示下班後，仍需要回覆上司短訊或處理工作，甚或在加班工作後，仍有逾10%人表示每周需花費兩小時以上處理工作。當然，有些行業如教師，經常要把工作帶回家，如批改作文、備課等，這視乎個別教師嘅時間分配和掌握。此外，有85%人已出現過勞症狀，當中逾20%人更出現5項症狀以上，包括長時間感覺疲憊，記憶、專注力下降，以及因工作壓力過大，導致失眠、情緒低落等。有立法會議員強調，即使死亡成因眾多，但不一定與工作過勞完全沒有關係，促請政府盡快就「過勞」進行研究及定義，並參考日本等地區就「過勞死」立法納入保障範圍。

保障工人權益，訂立標準工時，實在係政府應有之義，何況人命關天，「過勞死」一個也嫌多！官僚不應諸多藉口，否則勞工悲歌奏不完，政府難辭其咎！