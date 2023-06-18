非法出租豈能容 房署懶散禍無窮

成家立室是人生必經階段，曾幾何時，擁有一個安樂窩是理所當然，如今卻成為香港人遙不可及的悲願。本港樓價高昂，私人樓價非一般家庭所能承受，惟有寄望公營房屋。雖然公營房屋種類繁多，有公屋、有居屋，還有綠置居、租置屋等公屋銷售計劃，琳琅滿目，讓人花多眼亂；然而，種類多不代表數量多，公營房屋供應仍遠遠追不上需求，市民只能苦苦等候。更有甚者，公營房屋屢被揭遭人濫用，或淪為生財工具，亂象頻生，足見港府何其無能。

本報記者近日調查發現，竟有非法分子公然在二手交易平台上出租公屋或未補價居屋，視法律如無物；過程幾乎無遮無掩，只要在平台上輸入「暗盤」等關鍵字眼，隨即可搜索到數十則「徵租」貼文，更詳列了租屋地址、租金等資訊；同時，租戶亦可在平台上發文求租暗盤。為了求證，記者以求租人身份發文實測，兩日內已有放租人主動接觸，聲稱可出租未補價的租置屋。在交涉期間，放租人表現得小心翼翼，明顯知道其行為觸犯法例，卻又駕輕就熟，更向記者「教路」像如何規避房屋署人員調查。

事實上，租置屋並非不能出租，但必須先向房委會繳付補價。畢竟租置屋原意是通過折扣價來協助市民自置居所，並非供業主用於牟利；何況業主若能出租單位，意味着很可能另有居所，一個家庭能擁有兩個或以上單位，即便談不上富貴，至少不比其他人差，何不按正規途徑來繳付補價。若因一時貪念，知法犯法，最終必然得不償失。

除了未補價的租置屋，非法出租公屋同樣屢見不鮮，甚至有公屋租戶大模廝樣在攤檔張貼廣告招租。比起出租未補價居屋，出租公屋的行為更為可恥，不但是濫用公共資源，更是用來牟取私利，有何顏臉面對公屋輪候冊上冗長的名單。公屋並非單純一個單位，視乎情況，更可以是拯救基層家庭的關鍵，協助有經濟困難的市民擺脫困境。租戶非法出租公屋，無疑於懂游泳卻爭奪救生泡，眼白白看着不懂游泳的人遇溺。

說到底，不法分子之所以如此猖狂，與房署執法不力脫不了關係。有法不依、執法不嚴、違法不究，那麼法律只是一隻紙老虎。困難絕非執法者退縮的理由，也不是逃脫責任的藉口。何況，不法者經已毫不掩飾，在互聯網上搜索懷疑個案絕非難事，難道房署人員如此刻板，只懂得按慣例巡查，或在辦公室坐等舉報，就不懂得跟隨時代發展，採取新的調查方式嗎？

雖說數字不會說謊，但有心人可以利用數字來遮掩實況。根據房署資料，在2019至2022年間，當局共接獲約1.9萬宗濫用公屋的舉報，惟當中有具體資料可作調查的個案不足一半，最終查明屬實的個案更只有約600宗，僅佔舉報個案約3%。正面來看，可以說濫用公屋宗數偏少，惟想深一層，難道其餘的1.8萬多宗舉報全是誣陷或污衊嗎？空穴來風，未必無因。那怕多揭破一宗濫用公營房屋個案，也意味着能釋放多一個單位，難道不是比起覓地建屋來得更容易嗎？