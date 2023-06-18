笑看天下：美國富豪 為富當仁

一個國家嘅興衰，往往見微知著，有迹可尋。國學大師錢穆說：「每一好制度，必須有一種良好精神來維持。若精神一衰，最好的制度也要崩潰的。」這真是至理精論。像「美國精神」已變「美國優先」，只知利己，不知利他，制度嘅崩潰自是必然。

各位，美國前總統特朗普因涉不當處理機密文件，被司法部控以37項目罪名。特朗普嘅私人律師朱利安尼痛批搜查前總統住宅係史無前例嘅政治行為，佢怒嗆：如果特朗普當選，佢會做嘅第一件事就係搜查拜登嘅每一間住宅。看官，作為美國前總統，心中只有仇恨和報復，連「令美國再次偉大」嘅隨口噏也拋諸腦後，只有公報私仇嘅怒火，你話若然這樣的人再重返白宮，美國有可能唔衰多兩錢重嗎？

呢！國家主席習近平日前喺北京釣魚台國賓館接見美國微軟公司創辦人蓋茨，習近平說他始終認為中美關係基礎是在民間，寄希望於美國人民。「中美關係基礎是在民間」呢句話真係可圈可點，蓋美國在上嘅心中無民，沒有無私奉獻嘅精神，一味想稱王稱霸。蓋茨則表示，過去與習近平有過非常好的交流，今次有很多重要嘅話題要探討，蓋茨基金會將致力於與中國進一步加強創新、全球減貧、公共衞生、藥物研發等領域合作，把成功經驗和技術向發展中國家推廣。

如今，即使「美國精神」變質，之但係像蓋茨這樣的超級富豪依然「為富當仁」，樂善好施，他曾說「將自己擁有嘅資源回饋給社會是一種義務」，並呼籲其他億萬富翁也能加入到佢嘅「散財」之路。儘管有人質疑佢係「樂善好施」定係「避稅大師」，之但係美國唔少超級富豪嘅「裸捐」，無可置疑都為慈善作出相當貢獻，這方面中國嘅富豪望塵莫及。