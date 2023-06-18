筆下風雲：習重蓋茨輕布林肯

國家主席習近平上周五在北京釣魚台國賓館，會見美國微軟公司創辦人蓋茨，是芸芸訪美商人之中，獲最高規格接待者。早前特斯拉CEO馬斯克訪華，貴為全球首富，也無法得見習近平一面，可想而知蓋茨如何天大面子。

微軟很早便將生意投資在中國，蓋茨跟北京的關係自不是馬斯克可比。近年蓋茨醉心慈善，其基金會長期致力於促進全球滅貧、衞生和發展，分量又比一般商人重得多。習近平表明，中美關係基礎「是在民間的」，將寄望放於「美國人民」身上，望透過民間交流，繼續進行各種有利於兩國和兩國人民，以至整個人類的活動。言下之意，中國對與美國政府打交道已不存寄望，只望蓋茨這類有影響力的美國人，能起着推動兩國交流的正面效果。

北京對華府再無期望，完全是華府講一套、做一套所造成。去年G20峰會召開前夕，習近平應約跟拜登在印尼峇里島會面，期間拜登好話盡出，在「四不一無意」基礎上做出了更多承諾，被內地官方稱為「五不四無意」，但事實如何，有目共睹。美國不僅撕破種種承諾，對中國的極限施壓更是變本加厲，更肆意挑動台海亂局，對台售武、放任政客竄訪台灣、軍艦戰機在台海橫行霸道，根本沒有誠信可言。

兩國關係急轉直下，高層溝通斷絕，直到今日美國國務卿布林肯終於叩門成功，成為4年多以來再有美國高官訪華，但兩國關係能否緩和，仍是不容樂觀。布林肯會否獲得習近平親自接見，將成兩國關係風向指標，但可以斷言，接見與否，規格都肯定不會如蓋茨高級別。朋友來了有好酒，豺狼來了有獵槍。蓋茨是老朋友，自然得到了好酒；布林肯雖然未至於獲得獵槍相向，但肯定沒有好臉色可看。