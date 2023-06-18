坦言集：英美結盟

6月8日，英美簽署《大西洋宣言》，出台21世紀英美的經濟夥伴合作關係。1941年英美簽署《大西洋憲章》，在美國出兵二次大戰之前定出了英美共同領導的關係，應該是美國於19世紀末崛起之後，首次英國承認美國的大國地位，願意與之分享對西方的領導，以此作為參戰條件，從此英國霸權轉入美國之手。

2021年英美簽《新大西洋憲章》，時為英國脫歐之後，英國再不能領導歐洲，轉而為全面投靠美國，不是1941年憲章的共同領導，與美國平等，2021年變成為美國附庸。美國亦把英國與歐盟分開，英國不再是美國在歐盟的內應，2021年新憲章便是正式定立這個新的關係。

2022年的宣言更進一步把英美新關係嵌入對中國、俄羅斯敵對中，從國家安全、國際秩序伸延至技術、經濟與國防更深的合作，包括在國防生產方面，要求把英國視作美國國內，使美國可以對之投資，擴及相關的戰略產業，同時把英國（及澳洲）的國防工業與美國的國防工業整合起來。2022年的宣言簽署前，英美的雙邊自由貿易協議遲遲未能談判完成。宣言的重心只是針對英國的國防工業，將之用整合配套的方法吞併，擴大美國的國防工業，而不是在整個經貿範圍與英國整合，即不讓英國商品免稅進入美國銷售，英國仍然享受不到加拿大對美國自由貿易的地位，這樣的安排凸顯出英國的附庸地位。

《大西洋宣言》是英美結盟，實質是在國防工業以至在金融投資方面，美國進一步收編英國。金融投資要依照美國定的政治要求，英國連最後的國際優勢（金融）與國家安全也拱手出讓，這標誌着大英國的最終瓦解。英國投靠美國，便是在歐洲的不回歸路，歐盟更不會讓英國回歸，也不相信英國對歐洲的各種承諾，英國便完全地與歐洲脫離，脫歐入美。

與此同時，美國與歐盟的關係可因此更加疏離。美國用北約、用烏克蘭戰爭未必可以籠絡和約束歐盟，《大西洋宣言》實際排斥了歐洲。英美代表大西洋的合作，歐盟不算在內。二次大戰後鼓吹的大西洋關係，乃至北約，便逐漸失去歷史和地緣意義。所以德、法追求歐盟獨立，法國總統馬克龍反對北約伸延至東亞。

《大西洋宣言》包括的不僅是英美，還有澳洲，澳洲是美國附庸英國的附庸。

英美結盟，中俄為甚麼不可以有相類的合作？