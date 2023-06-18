政情：哈薩克與港聯繫密切 梁熙訪油氣產業

哈薩克斯坦係位於中亞嘅國家，與香港距離十萬八千里，就算坐飛機都要大半日才能到。不過，哈薩克斯坦同香港聯繫好密切，本港天然氣正正係經哈國嘅管道輸入，為香港提供動能。議員梁熙日前就到訪哈薩克斯坦，展開為期6日嘅行程，計劃到阿拉木圖、阿克糾賓（讓那若爾油田）、阿斯坦納嘅中國石油基地等，了解當地嘅石油產業，與當地青年員工交流及拜訪當地大學。

輸天然氣來港 梁喺Facebook話自己同中石油代表等組成20人嘅考察團，第一站就去哈薩克斯坦，又話係第一次踏足，雖然語言不通，都深感當地人十分熱情好客，尤其對中國人甚是歡迎，經介紹，原來中國喺當地投資引入了一批先進技術，令當地油氣產量大幅提高，扶助當地經濟，又喺當地興建鐵路、學校及儲水池，令小鄉鎮都有乾淨食水。經過多年努力，當地人感受到中國人唔只顧賺錢，同時會回饋當地人民，真正做到「共建」。

哈薩克斯坦天然資源豐富，天然氣和石油出口是當地嘅經濟支柱，而貫穿中亞多國嘅中亞天然氣管道於2009年建成，經哈薩克斯坦等進入新疆境內，為內地提供穩定嘅天然氣，香港成為受惠者之一。考察團仲到國際管道哈薩克斯坦管道公司加油站及總調度室參觀，了解中石油在中亞地區嘅運營及管理，同時睇到先進嘅管道運營管理技術及系統。又與中石油在中亞地區的重要合作夥伴中亞俄羅斯公司座談，了解佢哋如何打造集「資源、供應、效益、品牌」四位一體嘅核心油氣合作區。