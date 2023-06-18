政情：包糉送祝福 挑戰健力士紀錄

臨近端午，包糉活動就必不可少。多名議員尋日一齊參加由煤氣公司舉辦嘅「萬糉同心為公益」之「全城‧傳承」糉是情2023活動，一齊準備愛心糉，向有需要嘅人送上佳節祝福，活動線上線下共有超過400人參加，更創下健力士世界紀錄添！

眾多議員響應 一同出席尖沙咀街坊福利會包糉活動嘅包括議員陳沛良、林振昇、陸瀚民、盧偉國等人。其中陳坦言自己第一次親手包糉，發覺原來包起來一點都唔簡單，非常需要耐心及技巧。

除了現場，亦有議員喺其他地方響應活動。議員劉國勳則到元朗青晉農莊與超過100名義工一齊包糉！佢話自己並非熟手技工，一開始未能掌握技巧，第一隻包出來嘅糉看似糯米雞，幾經努力嘗試，終於漸漸成形包出見得人嘅糉，而喺農莊包糉，更特別係用柴火燒起嘅爐烚糉。

至於議員邱達根同梁毓偉，就喺柴灣地辦同10幾個家庭一齊包糉，邱話過程中自己有啲手忙腳亂，又漏餡又扯斷鹹水草，不過都總算成功包到似模似樣嘅糉咁話，最後祝大家都滿「糉」而歸！