政情：樂建居恐變質 梁文廣諗計堵塞

有憂慮完善規劃後反利私人發展 唔少港人期待盡早置業「上車」，政府時隔20年再次公布私人參建房屋計劃，命名「樂建居」。立法會「A4 聯盟」成員、公屋聯會副主席兼房屋事務委員會副主席梁文廣指計劃可以為本港建屋達致「提質、提速、提效、提量」嘅目標。但對於有意見憂慮發展商會借助參與計劃只提供部分土地，當政府完成規劃後，則把餘下土地以補地價發展私人物業，佢就認為政府應在未來規劃框架上設立特定條件，雙方做好溝通協作，並肩負土地規劃及周邊基建配套。

「A4 聯盟」議員楊永杰及梁文廣一同拍片探討新房屋計劃嘅價錢、按揭、面積、設計等。梁話樂見計劃提高了房屋面積嘅下限，至少七成單位嘅實用面積不少於34.8平方米，即3至4人居住的單位面積下限，另外三成則大於26平方米，達到「提質」；佢指出有咗私人發展商助力，可以減少很多申請審批流程，料3幅土地建屋速度較政府興建至少快10個月，可以「提速」；至於「提效」和「提量」，計劃為發展商提供三分之一嘅補地價優惠，吸引私人發展商提供土地興建房屋，特別係部分私人閒置農地，將釋放更多土地，增加房屋供應量。

私人發展商或可容許「家有青年」、「家有小孩」優先選樓就農地興建房屋安排，楊永杰問及私人發展商可能對此冇興趣？梁文廣就話，過去發展商參與建屋嘅誘因並唔大，主要因為農地周邊基建配套唔完善，加上補地價嘅價錢過高，譬如，一幅最貴的農地發展至樓宇有機會涉及數十億至過百億元起計嘅差額，令發展商未必願意在不確定未來發展規劃下發展土地。不過，透過「樂建居」計劃中三分之一補地價優惠，以及訂明居屋以市價65折發售，讓發展商計算利潤空間、在獲得房屋局局長批准下，微調買家資格，以及自行向準買家進行按揭安排等多個靈活彈性嘅安排則可以吸引發展商更高效發展農地。

梁又表示，現時經常提到「家有長者」優先選樓安排，未來喺私人發展商發展嘅項目中可考慮，容許「家有青年」或「家有兒童」優先選樓，以針對有置業需求嘅買家，發展商喺單位設計上亦可以加入新意，例如安裝家電、提供會所等。

指按揭安排會較靈活 楊永杰亦憂慮發展商會借助參與計劃只提供部分土地，當政府完善規劃後，則把餘下土地以補地價發展私人物業。梁文廣認為，政府應在未來規劃框架上設立特定條件，而最重要是政府與私人發展商有良好溝通和協作，當中並不存在勾結或只偏向有利於發展商，而是讓有住屋及置業需要嘅市民可以盡快「安居樂業」，把整體發展規模最大化。同時，政府應肩負土地規劃和周邊基建配套，而參與計劃嘅私人發展商則是專注處理該土地嘅建設工作。

至於按揭方面，過往房委會出售居屋會為準業主做按揭擔保，高達九成半，甚至可以「零入息」購置，不過是此計劃政府就明確表示，唔會再有上述安排，而係容許私人發展商自行向準買家提供按揭安排，梁話當中便可以引入「漸進式按揭」，加上政府亦會與香港按揭證券有限公司討論按揭保險，相信只要政府、發展商、銀行或財務機構做好協商，按揭安排會較傳統居屋更靈活彈性。