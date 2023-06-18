4小時斷水斷糧 貴婦狗困車廂 消防破窗

上周五晚，有車主駕車返回馬鞍山耀安停車場，發現其月租車位遭另一輛私家車佔用，車內遺下一隻貴婦狗，遂通知職員鎖車及報案求助。人員趕至發現狗狗精神委靡，在聯絡車主不果下，因擔心被困多時的狗狗，在缺水缺糧下會有危險，遂擊破車窗救出狗隻把牠帶走檢驗，案件暫列「殘酷對待動物」。據悉，人員事後找到涉案私家車車主，有人聲稱到耀安邨探望朋友，遂把車輛停泊上址及把狗狗留在車內。人員經調查後，昨日上午以涉嫌「殘酷對待動物」，拘捕一名外籍男子並扣留調查。

據了解，獲救貴婦狗屬雄性，約兩至3歲大，身上植有晶片。上周五晚上9時許，一輛白色私家車駛入耀安邨耀安停車場3樓，司機沒有把車輛停泊在時租車位，相反卻佔用一個月租車位。至晚上10時許，該月租車位的車主駕駛座駕返回時，赫見車位遭人佔用，同時發現該白色私家車內，留有一隻啡色貴婦狗，隨即告知停車場職員鎖車並報案求助。被佔用車位的車主，同時在白色私家車車頭貼上字條，表示其車位遭佔用。

涉殘酷對待動物 洋漢被捕 救援人員接報趕至，發現狗狗躺臥在前排乘客座位，期間不時四處張望，看似沒精打彩，精神委靡，但沒有即時危險。至於白色私家車的行車證顯示於本月10日到期，已續期的有效行車證則放於車頭位置。執法人員遂根據車輛登記資料，前往車主登記於附近的地址拍門了解，可惜卻無人應門；即使致電車主的登記電話，依然無法接通。

由於狗狗被困近4小時後，在缺水缺糧下會有危險，救援人員遂用斧頭擊破司機位車窗，再俯身入車廂內，一手把貴婦狗抱入懷中帶離險境。此時，脫險的貴婦狗精神爽利，眼仔睩睩周圍望，愛協人員替其作初步檢查後，把牠放入寵物箱帶走，並交由獸醫作進一步檢驗。人員經深入調查後，昨日上午在馬鞍山以涉嫌「殘酷對待動物」，拘捕一名持有香港身份證的33歲德國籍男子，並把他帶走扣查。

飼主稱登門訪友 獨留狗隻 消息指，有人聲稱到耀安邨探訪朋友，故此把車輛停泊上址並把狗狗留在車內。