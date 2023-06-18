上水圖書館爭電腦 引爆一對二混戰

【本報訊】上水公共圖書館有3名男子大打出手。有網民於社交平台發布貼文，據現場人士指，有人疑因爭「電腦用」起爭執，初則口角，繼而動武。一名黑衣男與另一男子作爭持狀，黑衣男一言不合先出手打對方，橙衣男不忿被打隨即還手，並重擊黑衣男頭部。黑衣男跳起還擊時，疑因下盤不穩，失平衡倒地。

女保安報案未能勸阻 影片中可見，黑衣男隨即翻身躍起還擊，旁邊一名綠衣漢亦加入混戰，與橙衣男合力夾攻黑衣男。綠衣漢以手箝制黑衣人，使其動彈不得，橙衣男再向黑衣男頭部施以重拳，黑衣男在兩人夾擊下無還手之力。

正當3人僵持不下之際，一名身穿白色制服、疑似保安的女子方施施然行近，着3人「唔好再打」、「報咗警」。黑衣男屢敗屢戰，乘橙綠衣兩人分神之際，施展「神龍擺尾」混合「沾衣十八跌」的招式，借力將綠衣漢摔倒在地。經一輪混戰後，黑衣男終究雙拳難敵四手，面對兩人夾攻，只可手口兼用，邊出拳邊以粗口還擊。影片至此作結，未知後事如何。