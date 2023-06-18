馬頭圍道爆水管 行人路驚現深坑

【本報訊】昨日早上8時許，執法部門接獲市民報案，指土瓜灣馬頭圍道179號對開行人路，有地底水管爆裂引致路面下陷，下陷面積約兩米乘一米、深約一米。人員接報到場，隨即圍封現場一帶路段，以待相關部門派員到場搶修。