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馬頭圍道爆水管 行人路驚現深坑
有途人駐足觀看。
【本報訊】昨日早上8時許，執法部門接獲市民報案，指土瓜灣馬頭圍道179號對開行人路，有地底水管爆裂引致路面下陷，下陷面積約兩米乘一米、深約一米。人員接報到場，隨即圍封現場一帶路段，以待相關部門派員到場搶修。
地底水管爆裂噴出水花。
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