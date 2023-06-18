暴雨成災鐵皮屋5人被洪水圍困

【本報訊】天文台於昨日下午一度發出黃色及紅色暴雨警告信號，期間消防處接獲10多宗水浸報告。下午1時許，元朗公園南路23號近欖口園，上址有鐵皮屋的居民報案，指有大量雨水湧入屋內，水深達3呎，有5人被洪水圍困。消防接報趕至，迅速協助村民疏散至安全地方暫避。

此外，社交網站有多段條影片顯示，傾盆大雨下，元朗屏廈路廈村、港島淺水灣道等多條道路有如澤國，道路遭洪水淹沒，有車輛被浸至一半車身，亦有途經的車輛死火，需要消防到場協助推車。元朗馬鞍崗則有毛孩之家被水淹浸，幸有義工幫忙及時把毛孩轉移至安全地點。

小夏威夷徑山洪暴發惹恐慌 另外，將軍澳行山熱點小夏威夷徑出現山洪暴發，從網民拍攝的影片可見，大量渾濁的洪水從山上傾瀉而下，恍如「飛流直下三千尺，疑是銀河落九天」之勢。有居住於山上的網民擔心安全，提出「會唔會山泥傾瀉㗎」的疑問。有人則告誡市民「千祈唔好行山」，有人回應稱，「咁嘅天氣仲去行山嘅，出事唔抵可憐，最慘累埋消防。」