85%打工仔頂硬上 促過勞死納保障

放工需覆公司短訊 壓力爆煲精力殆盡 近月有船長疑因連續工作超過20天而不幸身亡，事件引起社會廣泛關注。為探討港人的過勞程度，以及對香港就「過勞死」的立法意向，工聯會昨公布調查結果，發現超過80%受訪者出現過勞症狀，包括感到疲憊、失眠、情緒低落等。此外，更有高達90%受訪者同意政府盡快立法規管「過勞死」，保障工人權益。

根據勞工處統計資料顯示，2015至2020年受訪者工作期間，非因意外死亡數字，即猝死或涉過勞死的個案，每年約120至140宗。以2017年為例，疑似猝死的個案中，男性有121宗，女性有16宗。工會收到748份18歲以上全職及兼職受訪者有效問卷，行業遍及旅遊酒店業、餐飲業、零售批發業等。

工作期間猝斃 每年逾百宗 調查發現，65%受訪者下班後，仍需回覆上司短訊或處理工作，甚或在加班後，逾10%人表示每周需花額外兩小時以上處理工作。此外，85%人出現過勞症狀，當中逾20%更出現5項症狀以上，包括長時間感覺疲憊、記憶專注力下降，以及因工作壓力過大，導致失眠、情緒低落等。

調查又發現，超過90%人認為政府應調查工作期間猝死的個案，包括追查工作史及原因等；以及94%人認為政府應參考日本等地，立法規管「過勞死」。

議員倡參考日本定義「過勞」 議員郭偉强說，即使死亡成因眾多，但不一定與工作過勞完全沒有關係，過勞導致在職猝死，乃長年累月積勞成疾所致，惟法律沒有為「工作期間非因意外死亡」立法規管及保障。他促請政府盡快研究及定義「過勞」，並參考日本等地，就「過勞死」立法納入保障範圍。