20宗詐騙案涉款1300萬 25人被捕

【本報訊】油尖區執法人員，於上周一至上周五展開反詐騙行動，共偵破20宗案件，包括網上購物、求職騙案、電話騙案及投資騙案等，並拘捕20男5女（19至59歲），包括23名本地人及兩名持香港身份證的非華裔人士，他們涉嫌「以欺騙手段取得財產」、「以欺騙手段逃避法律責任」、「串謀詐騙」及「洗黑錢」等。被捕人士分別報稱客戶服務員、廚師、侍應及無業等。行動中，人員檢獲大批手機、銀行卡、銀行文件等。

該20宗案件涉款1,300萬元，最大一宗損失為550萬元，屬貸款電話騙案。人員亦於5月中旬接獲5名長者（75至90歲）報案，遭「猜猜我是誰」騙徒騙走共68.8萬元，有兩名騙徒前來取款。人員經調查後鎖定兩人，在5月29日及本月15日，分別在屯門及何文田拘捕姓湯（21歲）男子及姓陳（22歲）女子，他們報稱無業及舞蹈員。

部分由黑社會操控 被捕25人中，只有一名23歲本地男疑犯被扣留調查，其餘24人已獲准保釋候查，須分別於七月中旬及下旬向執法部門報到。油尖區今年首季接獲643宗詐騙案報案，佔同季度總案件的49%，當中不少騙案由黑社會操控。