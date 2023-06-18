油麻地暴動 18人罪成下月求情

【本報訊】2019年11月中，有人包圍理工大學發起「圍魏救趙」行動，示威者嘗試反包圍執法人員，演變成暴力衝擊，其後共213人被捕。其中19人涉嫌在油麻地彌敦道一帶參與暴動，一人早前認罪，其餘18人否認控罪，昨日（17日）在區域法院裁定18人暴動罪成，其中一名男被告亦被裁定管有物品意圖摧毀財產罪成。法官將案押後至7月15日，屆時會聽取辯方求情及判刑，期間所有被告須還押。