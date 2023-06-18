鰂魚涌海濱休憩空間 下月起試運

【本報訊】全新鰂魚涌海濱社區休憩空間「舍區」正式落成。「舍區」位於鰂魚涌海善里，面積逾3,700平方米，將於7月開始試運並逐步開放予公眾使用。為連結當區歷史和文化，「舍區」的主建築和開放空間設計，均以鰂魚涌的工業歷史──煉糖廠和船塢為設計靈感：建築尖頂設計的活動室與昔日煉糖廠的三角形屋頂相呼應、昔日煉糖廠碼頭部分與「舍區」空間重疊、階梯式劇場的下沉空間靈感亦來自昔日的船塢特色。

發展局局長甯漢豪表示，政府近年積極推動海濱空間發展，「舍區」開幕正好展示政府、社福機構和私人企業3方攜手協作的成果，希望能夠善用和美化更多海濱空間供市民享用，鼓勵廣大市民能夠一起共享和共創這個全新的社區空間。聖雅各福群會執行委員會副主席李民斌表示，希望「舍區」這個新空間能夠成為凝聚各位街坊的一個休閒聚腳點，促成更多協作，貢獻社區。未來會秉持「空間共享」、「創意共聚」、「社區共創」這3個價值去營運這個創意社區空間。

公私營社福機構協作 「舍區」由聖雅各福群會營運、太古集團慈善信託基金贊助，獲香港特別行政區政府發展局的「支援非政府機構善用空置政府用地」資助計劃支持，並由合作夥伴太古地產就設計、建築工程及運作提供意見諮詢上的支持。項目透過政府、非政府組織及私人企業3方共同協作，將空置政府用地，改造成多用途創意公共空間。