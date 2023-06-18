入境處招聘體驗日 投考反應熱烈 宣布本周加場

公僕人手荒下逾千人報名 紀律部隊近日群起「搶人才」，入境事務處「入境事務主任」現已接受報名，本月28日截止。入境事務學院昨辦招聘體驗日，院長康凱表示，體驗日反應熱烈，逾千人報名參加，最後安排逾500人到場；並計劃再於周六加開體驗日。他又說，本年度目標招聘340人，當中包括80位主任及260位助理；亦會響應公務員事務局放寬投考公務員要求，歡迎明年或2025年畢業的大學生投考。

體能測試戰術訓練最吸引 體驗日於屯門入境事務學院舉辦，由於人數眾多，分為上、下午兩場，讓有意投考人士參加。參加者可現場參觀訓練設施，親嘗體能測試。現場亦有不少入境處人員分享投考攻略，並設模擬小組討論及即場演講等。不少參加者對體能測試十分感興趣，趁機跑跑跳跳測試極限，為投考作準備；又有參加者對戰術訓練躍躍欲試，紛紛拿起盾牌試練，了解入境處職員在羈留中心的工作。

康凱指出，入境處十分着重每個申請者的質素，近期亦已加大力度宣傳招聘，於各大專院校，甚至到內地院校舉辦招聘講座；相信今次舉辦招聘體驗日，亦有助令有意投考人士親身體驗投考招聘工作。

留意時事做準備 事半功倍 至於放寬投考資格讓24/25年畢業的大學生也可投考，他認為此安排「對學生係好好嘅考驗，學生可趁機磨練自己」，有助訓練學生分配管理時間、平衡投考入境處和學業。他又指較多考生擔心體能測試「卡關」，呼籲考生做好準備，有時間可在運動場練習，投考前也要留意時事，不應「臨急抱佛腳」。

入境事務主任陳曉希亦在場分享投考經驗，她2019年大學畢業後，加入入境處，認為入境事務主任工作多元化，接觸不同人擴闊視野，十分具挑戰性。由申請後到投考前，她亦有做足準備，包括了解體能測試的標準，又會定期到入境處網頁留意部門最新資訊及基本知識，並訓練自己即時演講。

參加體驗的鄒先生22歲，剛畢業，希望投考主任一職，自小已對入境處服務感興趣，眼見疫情期間入境處協助市民由外國撤離回港，他認為工作可服務市民，十分有意義。他又稱，體驗日對投考幫助大，可參觀宿舍，亦可嘗試體能測試，在跳遠項目亦成功跳到不錯成績，而個別項目或因姿勢不夠準確，在場職員可即時協助指正，有助投考時做得更好。