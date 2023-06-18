研推小學課後託管 方便婦女重投職場 服務至晚上7時 初期供3000名額

【本報訊】根據統計處《綜合住戶統計調查按季統計報告》，本港今年首季的勞動人口數目為376.92萬人，較上季減少逾兩萬人，若較去年同期比較，更大減近3萬人。港府計劃輸入外勞，亦稱會提供不同培訓課程，協助勞工轉型，並增加津貼至最高每月8,000元。扶貧委員會正研究推出小學課後託管服務，方便母親外出工作。

增子女免稅額鼓勵生育 港府提到本港出生率只有0.77，即每名女士平均生不夠一名嬰兒，屬很低的水平，當局已透過增加子女免稅額鼓勵生育。扶貧委員會正研究推出小學課後託管服務，提供課後託管至晚上6至7時，方便學生的母親外出工作。初期有數十間學校參與，提供3,000個學生名額，開支約9,000萬元，並視乎成效再改善。當局亦會推行社區客廳及社區廚房計劃，讓劏房戶、單親家庭、獨居老人及少數族裔有地方交流，增加聯繫並互相幫助。

「高才通」方面，當局指推出5個月以來，收到8.4萬宗申請，反映人才對香港有信心及前景的信任。「共創明Teen」計劃現已錄得2,800名學生參與，稍後將有20多名學員到四川交流，學習飼養熊貓的知識。首期計劃將於今年10月結束，並推出第二期申請，當局會研究將對象擴大至居住在公屋的學生。