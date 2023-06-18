航空業人手荒 削港機場競爭力

【本報訊】政府早前公布輸入建造業及運輸業勞工計劃，運輸及物流局局長林世雄昨日表示，航空業人手較新冠疫情前少約三成，本地招聘困難；香港機場需要與外地機場競爭，否則飛機可以選擇不來港。若要維持香港國際航空中心優勢，以及令明年客運量恢復疫情前水平，有必要輸入勞工。

政府公布「行業輸入勞工計劃」，當中8,000個名額為運輸業。航空業人手配額上限為6,300人，計劃會涵蓋10個機場前線工種，包括地勤人員、機坪服務員、機艙服務員、倉務處理員等；公共小巴、客車司機則共有1,700個配額上限。

一萬個職缺 僅2000人應徵 林世雄在電台節目表示，航空業界多個工種短缺嚴重，過往即使努力請人，推出一萬個職位空缺，但只有2,000人應徵，而香港機場需要與其他機場競爭，否則飛機可以選擇不來港，而本港希望明年可以將運力回復至疫情前的水平，因此有急切性需要處理問題。他重申，為保障本地工人，只能輸入一半勞工，且僱主每聘請一名勞工，僱主要繳交400元，機場管理局配對400元，予員工交通津貼。

至於小巴及旅遊巴司機方面，林世雄解釋，現時不少本地小巴司機年紀偏大，若不再處理，將可能出現脫班或無法開新線等問題，影響小巴服務。當局正研究向有意入行的司機提供資助，細節仍有待敲定，有結果會公布。

他續說，外地輸入司機只可駕駛指定路線，並要在本港路面實習10至12小時，即使考取本地牌照後，仍要參加16小時職前訓練及熟悉路面情況，以保障行車安全，強調是有整個配套。