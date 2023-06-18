澳門消息：地籍局職員 擅查內部資料謀利 夥市政署人員呃逾百萬搬遷費

【本報綜合報道】澳門去年公務員不法查閱電腦資料個案增加，廉政公署前日（16日）公布去年的工作報告，當中反貪案件包括一名澳門地圖繪製暨地籍局職員，涉嫌非法查閱該局內部系統的資料，其後將之披露予從事房地產業務的朋友，藉此進行土地收購活動及收取利益，並成功詐騙100多萬港元搬遷費用，其後被舉報後，涉嫌濫用職權及不當獲取、使用或提供電腦數據資料等罪，於去年2月移送檢察院處理。

經調查發現，該地籍局職員涉嫌至少於2015年至2019年期間，在未經許可下非法查閱他人的土地及物業登記資料，藉此掌握物業資訊以便進行土地買賣中介業務，以及滿足其他個人目的。

瞞公職開企業買賣土地 該職員其後以親友的名義開設企業以隱瞞其公務員身份，利用該企業進行土地買賣中介及裝修工程業務。

此外，該職員更涉嫌隱瞞身份私下經營咖啡室。而調查再發現該公務員涉嫌聯同另一名任職於市政署的人員，在一宗土地買賣活動中，詐稱為物業的佔有人並要求買家賠償搬遷費，成功騙取100多萬港元的款項。