輸入外勞無得問 勞顧會淪陪襯品

當局死撐簡化機制 短期結束「不切實際」 本港多個行業出現勞工短缺，港府急推「行業輸入勞工計劃」，輸入最多兩萬名外勞，當中建造業佔1.2萬個名額，下月接受申請，工務工程優先。發展局局長甯漢豪昨表示，當局希望簡化機制，納入計劃工種已確立屬勞工短缺，未來將處理大量個案，在政策框架及執行上仍會聆聽勞工顧問委員會意見，以及每半年匯報一次，並非繞過勞顧會。

甯漢豪在電台節目表示，本港工程界人手老化及流失，面對疫後急增的工程量，根據建造業議會估算，未來5年本港缺少的建造業人手將增至超過4萬人，有需要輸入外勞。她重申，輸入外勞計劃並非永久措施，惟目前人手短缺嚴重，若現時定出短期就結束計劃是「不切實際」，故當局無為此訂立時限。

下月可申請 首批第4季來港 她續說，輸入的配額較市場短缺少，當局仍會加強本地勞工的招聘及培訓，並每年審視人手供求數據，計劃將在7月接受有關申請，進行兩個月的審批後，料有關勞工可在今年第4季來港。她又強調，建造業外勞需接受安全訓練，並由註冊大工進行監管，而承辦商亦需安裝安全智慧系統。至於外地勞工將優先負責公營項目，如發現承建商違規，或影響將來的招標。

至於勞工宿舍，甯指出，承建商可選擇在工地上興建宿舍，或選擇元朗牛潭尾的中央宿舍。她解釋，此舉是為了照顧香港市民的感受，以免增加本港的房屋需求，又形容中央宿舍不是「免費午餐」，僱主仍然需要支付租金。至於會否為本地工人提供宿舍，她則指需要由勞資雙方商量。

僅每半年聽匯報 失把關作用 議員黃國表示，政府應優先改善本地勞工的薪金待遇，保障本地工人的工資不會低於外勞，同時亦要加強職業訓練，提升本地勞動參與率。他解釋，現時不少工人工資是低於工資中位數，已造成不公平，故本地勞工工資不可以低過外勞。

對於政府同時放寬26個非技術或低技術工種輸入外勞，為期兩年，黃指計劃公布後，已主動接觸政府表達訴求，期望政府不只是每半年向勞顧會匯報，而是讓他們參與和把關。