醫健：「齒」生有你：牙科放射學由來和現今的應用

牙科放射學的歷史可以追溯到19世紀末。1895年，德國物理學家Wilhelm Conrad Roentgen發現了X射線。不久之後，牙醫就開始將X射線用於牙科診斷。最早的牙科X射線照片是在1896年拍攝的。隨着時間的推移，牙科放射學技術愈來愈先進，亦廣泛地應用於牙科診斷和治療。

20世紀初，牙醫開始以口內X射線照相機來拍攝牙齒和牙周組織的照片，並將它們與患者的牙齒狀況進行對比。到20世紀中，數碼圖像技術的發展令X射線圖像可以通過電腦進行處理和分析，從而提高了診斷的準確性和效率。

高品質圖像 廣泛應用 到21世紀，牙科放射學技術已經成為牙醫診斷和治療不可或缺的工具。數碼化X射線技術不僅可以提供高品質的圖像，還可以減少輻射劑量和照片處理的時間和成本。

牙科放射學在現今牙科醫學中廣泛應用，除傳統的牙齒和牙周組織診斷外，以下是一些其他的應用範圍：

1.牙槽骨和頜面骨骼診斷：牙科放射學可以提供頜骨和牙槽骨的三維圖像，有助診斷和治療頜骨骨折、頜面部腫瘤和頜面部畸形等疾病。

2.口腔內腫瘤和囊腫檢測：有助檢測口腔內的腫瘤和囊腫，以便及早進行治療。

3.種植牙的治療規劃：提供患者頜骨的三維圖像，讓牙醫確定植牙的最佳位置和角度，以及評估患者的骨量和骨質。

4.牙周病和牙周炎的診斷：檢測牙周病和牙周炎等牙周組織疾病，以便及早進行治療。

5.牙髓疾病的診斷：牙科放射學可以幫助診斷牙髓疾病，如牙髓炎、牙髓壞死等，以便及早進行治療。

總括而言，牙科放射學經歷了由最初的發現到現代數碼化技術的演進，成為牙醫診斷和治療多種口腔疾病不可或缺的技術，有助為患者提供更好的口腔健康護理服務。香港大學牙醫學院放射學導師楊偉勤醫生