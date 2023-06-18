調查：三成中學生精神健康轉差

【本報訊】新冠疫情增加不少市民的生活壓力。香港大學賽馬會防止自殺研究中心的調查顯示，有三成中學生的生活因新冠疫情爆發而出現負面影響，而且睡眠時間不足也影響精神健康。該中心總監葉兆輝建議，學生應保持良好休息節奏。另外，該中心亦於昨天舉辦「鞏固家庭關係」全港小學身心守護隊頒獎典禮，設計出24天的個人和親子活動，鼓勵家長和子女一同操練正向品格強項，以提升精神健康，有助增加抗逆能力。

休息不足損心理

該中心最新的研究結果發現約6,700個受訪中學生中，有30%的學生表示自己精神健康轉差，但有20%的學生則認為自己的精神健康有所改善。研究比較對學業成績不滿意的學生以及學業成績沒有發生變化的學生，發現前者的精神健康相對較差。然而，對家庭關係感到滿意的學生，其精神健康則認為有所改善。港大引用數據指出，要改善年輕人的精神健康，必須改善家庭關係，並增加家庭的優質時間。在睡眠方面，中心又進行一項比較，對比每天平均睡至少7小時的學生與睡眠時間不充足的學生，顯示兩者在精神健康有顯著差異。