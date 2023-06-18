近年接獲1.9萬宗濫用公屋舉報

【本報訊】房屋署接獲不少有關濫用公屋的舉報，不過舉報雖多，查明屬實卻屬少數。房署於2019至2022年共接獲約1.9萬宗濫用公屋的舉報，當中有具體資料可作調查的個案不足一半，僅約8,200宗，而最後查明屬實的個案更只有約600宗，佔舉報個案約3%。

公屋平均輪候時間為5.3年，距離政府3年上樓承諾遙遙無期；至3月底，約有23.03萬宗輪候公屋申請，打擊濫用公屋個案刻不容緩。房署指出，丟空單位、分租或轉租單位、在單位內進行不法活動、將單位用作非住宅用途；以及虛報物業、入息、資產等均屬濫用公屋。在2021/22年度，租戶濫用公屋和違反租約或房屋政策，而收回的單位超過1,300個；在2022年4月至今年2月，因上述原因收回的單位則增至約1,900個。

虛報資料 10個案被判監 根據《房屋條例》規定，任何人士若就房委會要求申報的任何資料，例如家庭入息及資產，以及是否擁有香港住宅物業等，明知而作出虛假陳述，即屬違法，一經定罪，最高可被罰款5萬元和監禁6個月。由2018/19至2021/22年度，租戶涉嫌違反《房屋條例》作出虛假陳述、或忽略提供資料而被提出檢控，並成功定罪個案共有526宗，當中有10宗個案被判監，包括緩刑。

房署表示，無論有關人士是否被起訴或定罪，房委會均可根據《房屋條例》賦予的權力，終止有關公屋單位的租住權。