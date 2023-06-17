培訓教材應靈活 反思空間要夠闊

正所謂：「學好三年，學壞三日。」要教好一個小朋友殊不簡單，一個唔覺意，小朋友好容易就走上歪路，所以話教育工作真係任重道遠！講到教育，除咗「言傳」，當然仲有「身教」，亦即係所謂嘅以身作則，畢竟小朋友耳濡目染，好容易就會學到身邊人嘅壞習慣。關於呢點，家長梗係要留意啦，之但係老師都唔可以忽視；皆因喺求學階段，學生同老師相處嘅時間，隨時仲多過同屋企人。為此，教育局歷來都有唔少規範同指引，防止教師違規失德，之但係太過死板，成日都引發爭議！

呢嗱！教育局前日又推出咗個《教師專業價值觀和操守》學校培訓資源套，畀學校用嚟培訓教師嘅專業價值觀同埋操守。喺呢套材料當中，除咗培訓指引之外，仲包括咗4個不當個案作為例子。相比起過往教材，當局今次列舉嘅例子就比較貼近現實啦；例如個案一嘅教師，因不滿某茶餐廳老闆嘅言論，於是就喺社交網頁上以粗言穢語批評茶餐廳質素低劣，仲呼籲學生抵制該間茶餐廳。就咁聽完，唔知大家有冇種似曾相識嘅感覺呢？畢竟喺早前社會動盪之時，網上曾經出現唔少類似嘅言論，部分言論真係由老師發表㗎。

話就話個案有貼近現實之處，教局用嚟提醒教師應以身作則、謹言慎行，用意係好，而且針對時弊！之不過，個案一樣有「離地」嘅地方，況且個案情境過於黑白分明，缺少咗啲討論空間。比如說，假如教師冇發表粗言穢語，亦冇呼籲學生抵制，甚至唔批評茶餐廳老闆嘅言論，只係文雅地批評茶餐廳質素低劣，咁有冇問題呢？畢竟呢啲情況先最常喺現實中發生，做得教師，學歷自然唔會低，要隱晦甚至引經據典咁鬧人，可以話係信手拈來。

查實其他3個個案，同樣因為設定太多，導致欠缺討論空間。例如個案四咁，明明係探討教師以花名稱呼學生嘅問題，偏偏喺情境中，已經假定咗學生聽到教師叫自己花名後，「感到錯愕不已」；喂，大哥！答案都呼之欲出，仲有討論嘅必要嗎？之但係，如果學生冇感到不快，係咪都要一刀切話唔畀叫花名先？花名、綽號或者暱稱都好，唔一定有譏諷之意，亦可表達友善，甚至可打破師生之間固有嘅隔膜，關鍵在於對方接唔接受，何況有啲時候，本名或職稱一樣可以係花名，例如「班長」咁，唔通又唔畀用，一定要用全名稱呼嗎？

講到底，呢個教師培訓嘅目的，除咗為鞏固教師嘅專業價值觀同埋操守，亦係為促進教師反思如何立德樹人。咁如果缺乏討論空間，直接舉例說明對與錯，教師又如何反思呢？更重要嘅係，老師成日教學生做人要有彈性，家吓搞到啲老師本身都冇彈性，點以身作則喎。