明是疏忽話缺失 公院調查實搪塞

威爾斯親王醫院發生嚴重醫療事故，一名患有先天性心臟病的早產嬰兒輸注強心藥物期間，疑護士沒有開啟輸注管活栓，嬰兒最終夭折。事件一石激起千重浪，全城嘩然。迫於輿論壓力，威院管理層昨日現身道歉，但仍堅稱事件是「臨床處理有缺失」，拒絕承認人為疏忽。

多名威院高層現身面對傳媒解畫，又向公眾鞠躬道歉，擺出真誠狀，並表示將成立根源調查委員會，8星期內向醫管局提交調查報告。然而，只要留心這些高層的言詞，全部避重就輕，不能不令人懷疑，道歉究竟有多大誠意，調查報告究竟有多大作用。

院方強調，涉事嬰兒本身是雙胞胎，因心跳不正常而提早於28周剖腹早產，嬰兒肺部不成熟，要插喉用儀器協助呼吸，心跳功能亦不佳，血壓持續偏低出現敗血情況，言下之意，似為嬰兒之死鋪墊多個合理理由「打底」。這還不止，院方表示難以判斷嬰兒死因是否同「三向接頭輸注管」活栓未有打開有關，但承認儀器運作正常，並無故障。事件由兩名護士負責換藥，現時臨床護理流程指引，並沒有白紙黑字要求護士檢視輸注儀器活栓是否正確運作，即是指引沒有寫明，護士大可不必上身。

一條活生生的人命，就因為醫護人員粗心大意而在一瞬間失去，說是草菅人命都不為過。威院高層表面認錯，實則仍是一派推卸責任的態度。誠然，該名早產嬰兒先天不足，本身有許多問題，但醫護之所以被視為神聖職業，全在於他們有救死扶傷的能力。父母將嬰兒生命交託他們手中，是為了求生，不是為了送死，現在明顯就是護士疏忽，鑄成大錯，高層們卻一方面表示並非找藉口逃避責任，另一方面又重申情況複雜，甚至欲諉過運作正常的醫療儀器敏銳度不足，這豈能令人相信他們有認真反省、查找不足？

這些年，公院醫療事故不絕如縷，一宗比一宗匪夷所思，一宗比一宗駭人聽聞。每有事故發生，醫管局例必要求醫院成立委員會調查一番，然後例必提交報告，作個認真檢討狀，再不然轉交死因庭跟進，乾手淨腳，輕輕放下。不僅從來沒有醫護人員需要問責，醫療事故更是不斷重複上演，證明一切都是走過場。例如2016年，瑪麗男護士拔喉出錯致病翁死亡，院方事後一句 「認知不足」，護士旋即復工；又如2017年，伊利沙伯醫院醫生「憑記憶」開錯病人左右腦，調查過後，涉事醫生繼續安坐高位。至於醫委會更是出名醫醫相護，當年九龍醫院紗布封喉焗死癌翁慘劇，其子要自行搜集證據並報警，耗費多年，才勉強討回公道。

香港醫護人員尊享舉世無雙的高薪厚祿，有收入卻無責任，搞出人命永遠沒有後果，以致公營醫療質素泥沙俱下。醫衞局作為最高監管單位同樣敷衍塞責，就連引入海外醫生增加公院人手，也怯於醫護霸權壓力而成效不彰。公營醫療死結難解，完全是由上而下一手造成，可憐惡果卻要由基層病人承受。