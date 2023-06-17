冰鑑春秋：國民黨出現跳船潮？

國民黨立委參選人羅智強，在韓國瑜愛將、資深媒體人王淺秋的廣播節目中，忽然倡議所謂「政黨輪替大聯盟」，喊出「不一定要支持侯友宜」，王淺秋也當場附議，甚至立刻決定第二天一早開記者會正式宣布成立。

消息一出，震撼了台灣政界，由於羅智強本身通過國民黨初選提名，王淺秋又代表了韓國瑜的動向，外界立刻解讀為由於侯友宜民調始終低迷不振，原本期待母雞帶小雞，現在卻可能變成小雞被母雞壓垮，為了避免總統立委雙輸，讓民進黨繼續完全執政，所以才「不一定要支持侯友宜」，亦即必要時可以改為支持柯文哲，和民眾黨合作，以拉下民進黨為終極目標。簡單說，就是還不到7月，國民黨就出現了跳船現象。

實際上，國民黨內好幾位立委參選人，私底下已探詢柯文哲幫忙站台的可能性，因為對他們來說，自己的選區民眾黨並未提名人選，雙方並沒有直接衝突，那麼讓柯文哲以「友黨」的身份來拉抬自己的選情，就不能說違反黨紀。人不自私天誅地滅，這樣的想法其實也難以苛責。

雖然在記者會通知發布僅幾個小時後，羅智強便宣布取消，表明因為引起外界太多揣測與對手的見縫插針，所以決定暫停。但他仍強調並不會停止推動「政黨輪替大聯盟」，而是改採堆積木的方式，用漸進溝通、凝聚共識的方法，累積更多民意基礎，以期達到政黨輪替的最後目標。

其實別怪小雞們急着跳船，這一切的根源是侯友宜始終搞不定郭台銘與韓國瑜等黨內勢力，從被徵召到現在整整一個月，不僅無法展現大團結的氛圍，新北市政還屢屢出包。再這樣下去，侯友宜別說變成林耕仁，甚至成為洪秀柱都不奇怪。