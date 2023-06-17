自成一家：中韓關係低處未算低

中國駐南韓大使邢海明「賭中國輸會後悔」的言論，觸發兩國關係驟然緊張，雙方甚至罕有地劍拔弩張互召大使抗議。當然，該起外交風波終有一日會平息，但南韓的外交政策已大變，中韓關係短期內恐怕還未見到谷底。

今年是中韓建交31周年，以往一直有兩大支柱推動首爾與北京保持友好往來，一是中國長期是南韓最大貿易夥伴國，對該國經濟發展發揮舉足輕重的角色；二是中國一向是東北亞地區維穩促談的重要力量，南韓希望通過北京向平壤政府施加影響力，推動南北雙方開展對話及半島無核化。

但上述兩個因素近年出現翻天覆地改變。自從2019年爆發新冠疫情後，南韓對經貿被中國趕超和控制的疑慮不斷增加。而北韓近年頻繁進行新型導彈試驗，也令首爾對北京在南北韓事務方面能否發揮建設者角色有所懷疑。

與此同時，中美博弈日益加劇，南韓亦不可避免地被捲入。近幾屆南韓政府一直保持在大國間實施平衡外交的外交路線，但拜登執政以來不斷強化美韓同盟，令南韓面臨在中美間選邊站隊的外交困境，要維持平衡戰略模糊的難度愈來愈大。

隨着中美競爭不斷激化，代表保守派政治勢力的尹錫悅上任後，在二選一的情況下，最終決定由過去的「中美並重」轉為「向美國傾斜」，其具體做法包括：在經濟科技上與中國「脫鈎」，在政治安全上跟隨美國圍堵中國，推進其亞太地區部署。若中美關係未來持續惡化，中韓關係也只會是低處未算低。南韓政黨大致可分為保守派和自由派，前者一般親美，後者較為友中。中韓關係若要有明顯改善，只能寄望新一屆總統大選了。