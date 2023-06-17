激濁揚清：為了移英可以去到幾蠢

「移民，兩個字。搵到食嘅，留低囉；長期踎躉嘅，真係企咗喺度，係咪咁話？」再有港人分享移英真實故事，有人找不到工作，只能節衣縮食；有人離港前是在職媽媽，打算移民後重投職場，結果只能全職湊仔。為了移民可以去到幾蠢？這班每分每秒在進食黃連之人有苦自知。

有移英前已是YouTuber的港人上載影片，慨嘆英國搵工難，他自責說：「冇深入研究諗過過到嚟可以做乜，尤其英文唔好嗰啲可以做乜呢？初頭以為就算英文唔好都可以做技工，搵工搵到沮喪，超市工好簡單啫，但好多關卡，唔係我想像中咁易。工作卡住，直頭no idea。好真實話你聽，喺英國搵食，有啲人好容易，我就係困難嗰批。」這位移民前拍片講說話自信心十足的YouTuber，如今一臉沮喪走在英國街頭，省吃儉用的選擇徒步，他自我解嘲說：「徒步有趣吖，當做運動。已經諗定回流plan。有錢係值得嚟嘅，冇錢要三思而後行。你話『你廢啫』，但本地人都失業喎。」

英國政府公布5月份失業率為3.9%，對急於覓得工作的移英港人而言感受更深。有英國傳媒訪問了兩位搵工難的移英港媽，一位29歲兩女之母表示，當初曾經認真考慮將香港的工人姐姐帶到英國負責帶小孩，「我真係有諗過喺英國搵一份兩萬幾、三萬零蚊嘅工，然後成份人工畀晒工人姐姐，搞佢過嚟。」人浮於事，試問哪裏有三萬元的工等着她呢？這位想像英國有大把好世界的港媽被迫面對現實，英國傳媒這樣寫道：「她說她並不享受全職育兒，奈何英國託兒費用高達每天90鎊，她被迫放棄事業做家庭主婦。」託兒費每月才港幣2.7萬，這就是英國人對這位自評「有咁耐風流有咁耐折墮」的港媽，一種含蓄的調侃。