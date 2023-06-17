筆下風雲：金磚輾壓七大工業國

都說歐洲跟美國愈來愈貌合神離，現在甚至發展到公然打臉的地步。消息指出，法國總統馬克龍向南非總統拉馬福薩表明，希望參加今屆金磚五國集團峰會，但對方未有表態。姑勿論馬克龍最終能否出席，此舉已反映法國存心跟美國對着幹，當地傳媒更認為這樣做是「與美國領導下的全球治理作出競爭」。

金磚國家包括中國、俄羅斯、巴西、印度和南非，屬於全球新興市場，與美國主導的G7分庭抗禮。眾所周知，G7原為G8，當中包括俄羅斯，但因為2014年俄國吞併克里米亞而遭踢走。難怪馬克龍欲參加今次峰會，俄羅斯反應強烈，質疑他想混入組織另有所圖。惟中國內地則持不同看法，官媒分析，馬克龍的意圖是團結發展中國家，實現推進法國以至歐洲戰略自主，不甘再做美國「附庸」。

馬克龍此舉的動機應更貼近內地官媒分析。事實上，法國長久以來都不甘於屈服美國霸權之下，戴高樂時代已對美國不假辭色，也是少有沒有美軍進駐的歐洲國家。來到馬克龍執政，他更毫不諱言歐洲應走自主之路，並提議籌組歐洲軍。他對俄烏戰爭的態度也跟美國不盡相同，既不欲強力制裁俄羅斯，又不願源源不絕為烏克蘭提供援助。倘若他最後真能出席金磚峰會，肯定是摑了拜登一記響亮耳光。

必須指出，金磚國家的經濟規模已超越G7。國際貨幣基金組織最新數據顯示，金磚國家將貢獻全球經濟增長的32.1%，而G7的貢獻率僅為29.9%。而預計到2028年，G7僅佔全球經濟的27.8%，金磚國家則進一步達到35%。此長彼消，這就難怪阿聯酋、阿根廷以至埃及多國，均爭相加入成為金磚成員國，馬克龍趨之若鶩，正常不過。