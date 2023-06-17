強詞有理：老美不講理

經過多番叩門和糾纏，美國國務卿布林肯終於如願以償實現訪華之旅，總算不必再望門興嘆。過去幾個月，美方一直喋喋不休要求「溝通對話」，正如唐僧整天在孫悟空耳邊絮絮叨叨，中方大概不勝其煩，才勉為其難打開大門。其實中方知道美方根本沒有誠意和誠信，今次答應布林肯來訪，既是順水推舟，也是虛與委蛇，這種所謂的溝通姿勢大於實際，如果寄望能解決甚麼問題，或達到甚麼目的，注定失望而回。

美國媒體透露，布林肯此行主要是為了建立溝通渠道，避免誤解和誤判，以及討論區域和全球安全等一系列問題。明眼人都知道，美方想討論的話題絕對不止這些，或者說這些話題並非主要目的，有事求中國幫忙才是真的，否則布林肯不會厚着臉皮三番五次要求登門。

按道理說，既然有求於人，理應展示誠意，但事實恰恰相反。布林肯訪華前，美國又搞了連串小動作，一是炒作中國在古巴建立監聽設施，二是將31家中國企業列入出口管制清單，三是派列根號航母戰鬥群闖入南海攪局。一邊不斷要求溝通對話，一邊加緊在背後捅刀，美國對華政策混亂不堪，自己也不知自己在做甚麼。有人稱之為精神分裂，一點也不誇張。

中國人和美國人最大分別是：中國人講道理重誠信，講求人與人、國與國之間互相尊重；而美國人從來不講道理，也不知誠信為何物，更不懂得尊重別人。早在70年前，毛澤東就曾經說過：「美帝國主義者很傲慢，凡是可以不講理的地方就一定不講理，要是講一點理的話，那是被逼得不得已了。」時至今天，美帝國主義的傲慢依然沒有改變，甚至愈來愈離譜，愈來愈不講理。也許美國橫行霸道已久，強盜邏輯根深柢固，開口閉口「從實力地位出發」，要求全世界任其擺布。殊不知今時不同往日，美國實力漸走下坡，再也撐不起全球霸權，繼續橫行霸道，遲早碰得頭破血流。

老實說，以當今中國的體量和實力，已不是美國能夠遏制。制裁也好，封鎖也好，或者脫鈎斷鏈也罷，這些年美國陰招迭出，無疑給中國帶來一定困難，但更多的是傷及美國本身。最近美國各大企業高層紛紛踏足中國，說明他們根本離不開這個龐大市場。華府多位高官也正乖乖排隊訪華，不也是因為有求於中國嗎？