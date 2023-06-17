政情：操作電動可移動工具 強制上課 陳學鋒力推
電動單輪車、滑板車等「電動可移動工具」喺好多地區被視為代步工具。近年港府擬將電動可移動工具合法化，分階段開放指定單車徑畀市民使用，但使用前除咗要遵守一啲安全條件，可能要強制上課或睇咗錄影帶先。
只得安全守則唔足夠
議員陳學鋒尋日出席立法會交通事務委員會，期間就提到政府雖有守則畀市民學習，但其實並唔足夠，事關「可睇可唔睇，其實佢都喺交通道路上使用緊」，又指「數據都顯示用呢啲設施其實係有死亡個案發生。」佢要求政府強制駕駛者必須上課或睇帶先可以使用電動可移動工具，當局就回應會與地區及專業團體夥拍開班上課。
政府早喺2021年就曾於將軍澳及白石做過試驗，今年3月亦於相關單車徑推行共享電動輔助單車嘅計劃，進展順利，唔知將來會唔會有更多人使用電動移動車嘞。
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