政情：操作電動可移動工具 強制上課 陳學鋒力推

電動單輪車、滑板車等「電動可移動工具」喺好多地區被視為代步工具。近年港府擬將電動可移動工具合法化，分階段開放指定單車徑畀市民使用，但使用前除咗要遵守一啲安全條件，可能要強制上課或睇咗錄影帶先。

只得安全守則唔足夠

議員陳學鋒尋日出席立法會交通事務委員會，期間就提到政府雖有守則畀市民學習，但其實並唔足夠，事關「可睇可唔睇，其實佢都喺交通道路上使用緊」，又指「數據都顯示用呢啲設施其實係有死亡個案發生。」佢要求政府強制駕駛者必須上課或睇帶先可以使用電動可移動工具，當局就回應會與地區及專業團體夥拍開班上課。