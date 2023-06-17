政情：中英街奇特邊界 劉智鵬拍片拆解

需處理過境安排 開放不宜太快 隨住北部都會區發展策略逐步落實，放寬進入邊境禁區亦勢在必行，議員劉智鵬形容介乎深圳同香港之間嘅中英街，儘管係禁區中嘅禁區，然而當中並無分隔深港兩地嘅藩籬，可謂冷戰時代東西方陣營對峙，一個最奇特嘅邊界現象。佢又指中英街目前不宜開放，除非邊防或過境安排得以解決，否則只適宜有限度、以登記或團體形式，每日予一定數量嘅遊客入內參觀。

作為邊界嘅中英街，點解會不設鐵絲網或防禦工事等嘅邊境設施呢？劉智鵬日前拍片，細述中英街嘅前世今生。話說1898年英國租借新界之前，中英街所在嘅地方就係沙頭角墟，其興旺嘅程度，就好比今日嘅銅鑼灣或旺角。當英國人喺沙頭角墟劃界後，就用界石分為深圳管治嘅東和墟，同香港嘅沙頭角。由於兩地之間有一定嘅距離，加上民眾往返頻繁，買賣經營亦隨之出現，於是就慢慢咁形成一條街。至於「中英街」嘅名稱，原來亦有人稱做「中興街」。但劉智鵬話問過一位村民，指舊時係叫「中英界」，之不過後來叫叫吓，中英界就變咗中英街。

劉智鵬話原先嘅中英街，深圳同香港嘅民眾皆可自由往來，而形成邊境管理、限制人員出入則始於1949年。由於位處陸地嘅中英街，店舖同攤檔夾道充斥，難以架設鐵絲網或邊界設施，惟有喺中英街嘅外圍搭建包圍設施，形成沙頭角禁區中嘅禁區。

250米長 曾金舖銀行林立 去到1978年改革開放，中英街又回復昔日嘅繁榮興旺，事關內地不論南北，凡有意購買進口貨者皆湧往中英街，而力士香梘同公仔麵，竟成為最受歡迎嘅商品；亦有香港布商嘅一整車布料，輸往中英街只消一小時即告售罄；雖只有250米長嘅中英街當時更出現多間金舖同銀行，可見經濟流量有幾咁龐大。

然而好景不常，當深圳日漸發展、內地人可直接往返香港，中英街已再非購買進口貨嘅勝地，加上內地政府擔心走私行為，不再輕易咁畀人踏足中英街，結果中英街走向沒落。劉智鵬話中間無任何區隔，一直都保留原來狀況嘅中英街，可以話冷戰時代最奇特嘅邊界現象。雖然中國過去一百年嘅曲折造就中英街一段不尋常嘅歷史，具遊覽價值，劉智鵬話考慮到中英街並無任何過境設施，喺過境安排未獲適當處理前，暫時不宜開放。