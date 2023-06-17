藏兒童色情片 副店長判囚16個月

【本報訊】聲稱從沒戀愛經驗的31歲男子，多番下載兒童色情影片自瀆，其電腦儲存了377段相關影片，部分兒童年僅兩歲或以下。他承認管有兒童色情物品罪，昨被法官王詩麗判處監禁16個月，及須接受心理輔導。王官指案情嚴重，有加刑因素，包括片段中的女童相當年幼、涉及片段數量龐大，部分片段令人厭惡及惡心。

共377段 部分未滿2歲 被告耿栢浩，案發時為連鎖食品店副店長。他被控2020年10月16日，在北角錦屏街百福大樓某室管有377段兒童色情影像片段。報告指其性格內向且不擅社交，並沒有朋友且從未戀愛過，平日只留在家中，並透過網上瀏覽色情網頁滿足性慾，被告亦於報告解釋，下載片段時不知有此嚴重後果。

報告又稱，沒有證據顯示被告有孌童癖，重犯機會不高。辯方求情指被告一直奉公守法，且辛勤工作及孝順，但法官認為非有效求情因素，判刑應具阻嚇作用。扣除被告認罪的因素，判囚18個月，但被告被捕後17個月才被落案起訴，故再就延誤減刑兩個月，最終判監16個月。

案情指執法人員根據線報，到案發單位搜查，發現被告電腦儲存了兒童色情錄像片段。檢查後，證實電腦內有377段兒童色情影片，當中有3段涉及兩歲以下兒童，174段涉及介乎6至9歲兒童。警誡下被告承認用關鍵詞「幼幼」搜尋並下載涉案錄像片段，僅供自瀆用，沒有參與製作，或曾分享或發布涉案錄像。案件編號：DCCC 681/2022