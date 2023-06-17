工廈租客舞雙刀 保安淡定離場自保

持刀暴力事件陰霾籠罩下，一名保安員在本周三下午，於沙田火炭一工廈巡樓期間，背後竟有男租客持雙刀揮舞，期間更疑興高采烈唱歌跳舞。保安員雖兩度回望，似乎懶理背後危機而「淡定」離開，舞刀男眼見成功「驅趕」保安員，隨後返回單位。執法人員當日到場，發現涉事租戶身有酒氣，遂把他送院檢驗，案件不涉刑事成分，列作「發現懷疑精神紊亂人士」處理。

現場為坳背灣街49號協力工業大廈一樓層走廊，本周三下午4時許，一名保安員巡至電梯大堂，一名身穿灰色衫褲的男子，手持雙刀緊隨其後，未幾該男子停步，一邊凝望保安員，一邊持雙刀上下揮舞，期間更狀似興高采烈地唱歌跳舞。不過，保安員似乎未有理會背後危機，他僅兩度輕微回頭，看來是察看雙刀男有否緊隨而至，在發現對方停步後，即推開防煙門若無其事離開。舞刀男見成功「驅趕」保安員後，最後自行返回單位，整個舞刀過程約15秒。

滿身酒氣 送院檢驗 據提供「天眼」片段的讀者透露，雙刀男為上址租客，事後他即時向管理公司反映及要求報案，惟有人卻聲稱即使執法人員到場亦「做唔到啲乜」，由於該讀者擔心自身及同事的安全，故此其後決定自行報案求助。執法部門表示，當日接獲報案後，人員到場並無發現有人持有武器，期間發現一名懷疑涉案的姓韋（68歲）男子，他身有酒氣，並懷疑情緒有問題，故此召來救護車把他送院檢驗。人員經初步調查後，把案件列作「發現懷疑精神紊亂人士」處理。

治安堪憂 網民熱議 不少網民看畢該段「天眼」片段後引來熱議，有人表示，「真係想問政府，近排香港治安係咪好咗？」有人指保安員離開時「扮鎮定」，有人估計他可能「見慣大場面」，所以未驚過。由於最近香港暴力案件不斷，有人祈求「父親節前，真的不要再發生了。」有網民教路如何避開，「見到呢啲原地唔走嘅人，如果向佢大叫或者奔跑，可能反而會刺激到佢，引到佢追斬自己，保持平靜但留意住對方動靜，咁離開好似好啲！」