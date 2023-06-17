海關漁署反走私 檢逾5噸瀕危物種

【本報訊】因應疫情緩和，客運人流上升及經濟活動復甦，今年初香港海關檢獲走私瀕危物種的案件有上升趨勢。因此，海關與漁農自然護理署，於5月展開為期一個月、代號「牧羊者」的聯合執法行動，在機場、港口、陸路及鐵路管制站加強打擊瀕危物種走私活動，共偵破24宗案件及拘捕14人，檢獲約5.3噸懷疑瀕危物種，估計市值約2,200萬元。

包括魚翅星龜 其中，以旅客渠道走私案有13宗，涉及10公斤瀕危物種，包括花旗參、活龜及蘭花。貨運渠道走私案佔11宗，涉及5.2噸的花旗參、乾海馬及魚翅等。其中一宗案件，在由澳門抵港的一個40呎長貨櫃內，載有逾5噸懷疑瀕危物種魚翅，市值2,100萬元。除了大型案件，海關於5月25日檢查一件由馬來西亞抵港的速遞雜貨中，檢獲4隻星龜，約值3.6萬元。

漁護署指出，檢獲的魚翅包括受管制的長尾鯊魚翅及不受管制的鯊魚物種，而檢獲的4隻受管制的星龜，分別為兩隻印度星龜及兩隻緬甸星龜。海關指出，2019年在各口岸截獲659宗走私瀕危物種案件，在2020至2022年整體數字明顯向下，數目維持約300宗，相信因出入境人流受疫情所限而減少。但隨着疫情緩和及通關，今年首5個月，海關已偵破175宗案件，佔去年全年逾六成。海關在重大案件中分析，發現2019及2020年以海運為主，至2021及2022年則集中空運為主，主要涉及受管制木材及乾魚翅等。