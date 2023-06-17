推動國安教育 議員倡從細學起

【本報訊】為研究在香港如何推行國民及國安教育，提高青少年意識，立法會教育事務委員會轄下成立研究推動國民及國安教育小組委員會，共召開5次會議。委員會主席梁美芬及副主席吳秋北昨開記者會，認為當局應以更積極方式推動，又指香港的國民教育現屬「補飛」，而各大學教授課程時不可「各自為政、一盤散沙」。

議員梁美芬指，國民教育應從幼年開始，在每個學習階段都加入學習內容。議員吳秋北則批評部分專上教育院校沒有認真及有系統地安排相關課程，而只是開辦與中華文化課程或與中國有關的課程，甚至將「詩詞歌賦」作為內容，因此建議院校應考慮在學士學位課程下加設必修的《憲法》、《基本法》和《港區國安法》科目 ，並規定學生必須取得合格的成績才可以畢業。

國歌被侮辱 恐貽笑大方 針對早前有不少國際賽事播錯國歌事件，梁建議當局考慮要求參加國際賽事的香港代表隊所有成員修讀有關國歌、國徽、區旗、區徽等的課程；以及向所有體育總會和政府資助的所有體育組織頒布指引，說明如何確保國歌及區旗獲得應有的尊重。梁指若連國歌也被侮辱，會「被人貽笑大方」。