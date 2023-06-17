捲猜猜我是誰電騙 港大生被捕

【本報訊】深水埗區於去年7月至今，執法部門共接獲77宗「猜猜我是誰」電話騙案，受害人損失2,000至65萬元不等，累計總損失約680萬元。人員經調查後鎖定一個詐騙集團，並於今年5月31日及本周三，以涉嫌「串謀詐騙」及「以欺騙手段取得財產」罪名，拘捕5名（21至29歲）懷疑涉案男子。

搵暑期工受招攬 經進一步調查後，相信該5名疑犯涉嫌與16宗騙案有關，涉款約110萬元。行動中，人員檢獲約8萬元及5萬元人民幣現金。在16宗案件中，受害人均為長者，最大一宗損失約20萬元。疑犯包括疑有黑幫背景的詐騙集團主腦、骨幹成員及收取騙款的成員。據悉，其中一名被捕的收款員為香港大學三年級學生，他本月起放暑假，在網上尋找暑期工時，被不法分子招攬犯案，結果惹上官非。

人員相信是次行動已經瓦解一個活躍於本港的詐騙集團，當中兩名分別21及29歲的男子，已於5月31日被暫控合共一項「串謀詐騙」罪，案件已於本月2日在西九龍裁判法院提堂。另外兩名分別20及22歲男子，亦已於昨日被暫控合共一項「串謀詐騙」罪，案件會於今日在西九龍裁判法院提堂。另一名23歲男子仍被扣留調查。