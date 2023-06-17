飛服隊訂製1:1直升機艙 模擬實景搜救 全亞洲僅一部

【本報訊】政府飛行服務隊耗資近2.3億元，在港興建的模擬飛行訓練中心及H175獵豹直升機模擬飛行訓練器（下分別稱訓練中心及訓練器）於去年尾正式啟用，以一比一複製現行直升機駕駛艙，並模擬香港不同地標和建築物場景、各種天氣和自然環境、處理飛機故障和搜救滅火任務，為隊員提供正常或緊急程序訓練，較原產地法國的訓練器更為先進，有效提升機師在實體直升機內處理複雜情況能力和保障飛行安全。

政府飛行服務隊總監胡偉雄指出，最新啟用的訓練器全球首部特別訂製的，具有多個好處，包括提升飛行安全，機師在實體直升機內處理複雜情況；增加可調派機師人手，可以更靈活地編排或更改訓練及考核的時間，從而改善機師人手調派的緊張情況；改善培訓及考核效率，減少無法控制因素，如天氣，對訓練及考核所造成的影響；增加可供行動直升機，藉此騰出行動直升機以執行日常職務；減少行動直升機損耗等，胡表示，有關訓練器全球有兩台，亞洲只有香港有一台，另外一台在法國。他預計，H175獵豹直升機可服役20年，所以有關訓練器的更換言之尚早。

機長培訓時間縮短一年 高級機師（直升機標準）廖嘉俊表示，訓練中心及訓練器，分別耗資1.12億及1.16億元興建。廖指，現時本港有7架H175獵豹直升機服役。訓練器由去年11月啟用至今，已累積2,000小時訓練時數，換言之，直升機騰出了同樣培訓時數，並有50名機師獲發牌照，他續指，訓練器獲民航處發出D級的最高級別認證，除訓練外，亦可作機師考核牌照用途，他又提到，以往培訓一名機長需時7至8年，使用培訓器後，可減少一年。

另一高級機師（直升機技術支援）秦德祐則續指，訓練器各方面均務求模擬與真的直升機一樣，包括駕駛艙配置真正的飛機零件；視覺系統包括10部高解像度投影機及日夜場景模擬；視像資料庫有高像真度地形及立體模型；又可發出如旋翼及輪胎聲音；更可配有雨水及冰雹等環境效果。他指，訓練器提供的本地實景及搜救過程獨一無二，亦可以提高機師執行處理機件故障的能力，如兩副引擎同時失靈及整架飛機停電等情況。