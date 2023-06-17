教局列舉不當操守 為人師表謹言慎行

校外親密活動惹人疑竇 應受規管 自2020至21學年起，教育局落實教師專業發展專責小組的建議，優化在職教師培訓。該局前日發布《教師專業價值觀和操守》學校培訓資源套，當中列舉4個不當個案，例如教師呼籲學生抵制某些餐廳、在派對房間不當行為、無分辨資訊真偽，以及叫學生「花名」。有議員認為，師生間的派對活動應受校方規管，而參與非學習類活動則不恰當。

發布學校培訓資源套 教育局希望透過此資源套，促進教師反思如何立德樹人，展現其專業角色。資源套中，一名周姓老師在社交網頁發表粗言穢語，批評茶餐廳的質素如同該餐廳老闆的素質一樣低劣，稱「絕不幫襯」，並呼籲學生抵制某些餐廳。周老師的貼文一出，即時獲得眾多學生及朋友的留言支持。該局認為，教師應當以身作則，謹言慎行，不應在社交媒體上發表偏激、含不雅或粗鄙用語，以及具煽動性及強烈仇恨的言論，向學生灌輸錯誤的價值觀，損害教師的專業形象。

另一宗個案，在派對房間遊戲時，有學生提議包括張老師在內的各人分組進行計分賽，比賽項目包括以身體不同部位傳送物件、坐爆放於他人腿上的氣球等，輸家會有懲罰，而比賽時張老師與學生玩得非常投入。該局認為，教師須時刻自我警惕，提高師生相處的敏感度，尊重師生角色與身份，透過恰當的師生互動方式或活動，與學生建立合宜的師生關係，結伴同行。

叫學生「花名」亦不當 資源套亦列舉了其他當局認為的不恰當行為，例如叫學生「花名」，向學生傳送照片時輔以「飛吻」表情符號等。

教育界議員朱國強表示，老師若私底下約學生參與非學習活動的話，有機會令人懷疑，他認為師生間的活動應受學校規管。他引用《教師專業操守指引》指出，「教師不應在未獲校方批准及通知家長前為學生安排校外活動。」他認為師生參與的活動，應由校方發出通告通知，也對學生較佳。他又指，若一位教師帶領一班學生參與活動時，萬一該位教師身體不適，則難以處理。