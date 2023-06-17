在韓港男毆機場職員 判囚一年半

【本報綜合報道】一名33歲香港男子今年3月在南韓金浦國際機場，因不滿行李未自動轉運而毆打兩名地勤人員。首爾市南部地方法院刑事庭昨日裁定涉案男子傷人罪和妨礙業務罪罪成，判處在當地監禁一年半。

不滿行李未自動轉運 涉事香港男子今年3月21日上午從仁川國際機場入境南韓，計劃經金浦國際機場轉機前往釜山，他以為行李會自動運送至金浦機場，未提取行李就離開仁川機場。男子在金浦機場未能提取行李，於是向大韓航空公司職員表達不滿，期間打傷櫃台31歲李姓男職員和上前勸阻的39歲劉姓男職員。

南韓警方同日上午11時46分在金浦機場國內航線客運大樓2樓，拘捕涉案男子。李姓男職員因臉頰瘀傷接受兩周治療，劉姓男職員因肋骨骨折需接受4周治療。

韓方調查發現，涉案男子曾在日本用利器刺傷一名台灣女子，今年2月底才完成3年刑期。主審法官形容，正常人不會在相關事件中如此憤怒，被告卻使用極端暴力。鑑於被告出獄一個月內就濫用暴力，且未能與受害人達成和解，他逗留在南韓將對公眾構成潛在威脅，監禁是不可避免。