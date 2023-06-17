煽動意圖案 23歲女8‧2再訊

【本報訊】留學日本的本地女生涉嫌在Facebook發布煽動言論，她回港更換身份證時被捕。國安處落案起訴她一項「作出一項或多項煽動意圖的作為」罪，昨在西九龍法院提堂，被告暫毋須答辯，辯方擬提法律爭議，而該爭議與「快必」譚得志發表煽惑文字罪成案件有關。由於高院會在7月4日處理「快必」上訴許可申請，裁判官將本案押後至8月2日提訊，再商討本案處理方式，期間被告准保釋。

准保釋 每周報到2次 23歲被告袁靜婷報稱學生，控方反對保釋，裁判官最終批准被告擔保外出，條件包括交出一萬元現金，其母親人事擔保一萬元，被告不得離港，交出旅遊證件，每星期到警署報到兩次。除此之外，她不可作出危害國安行為，須刪除電子裝置社交媒體應用程式。

被告被控於2018年9月7日至2023年3月8日期間在港在Facebook和Instagram發布，提供及/或持續提供陳述、相片及/或圖片，具意圖引起憎恨或藐視中央及/或香港特別行政區政府或激起對其離叛；激起香港居民企圖不合法途徑促致改變其他在香港的依法制訂的事項；及/或慫使他人不守法或不服從合法命令。案件編號：WKCC 2602/2023