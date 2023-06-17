鄭達鴻：不認同無差別否決預算案

【本報訊】47名參與2020年立法會初選的泛民人士，被控串謀顛覆國家政權案，昨在西九龍法院（暫代高院）續審，其中16名不認罪受審的被告，早前裁定表面證供成立。當中獲准保釋的前公民黨成員鄭達鴻續作供，他表明就算政府無回應五大訴求，也不認同無差別否決財政預算案。如果公民黨選擇否決，而他改變不到黨立場，最壞情況是退黨。他又反對簽「墨落無悔」聲明，若「話簽就簽」，則「黨格何在？」

庭上播放2020年3月25日公民黨初選記招片段，楊岳橋及譚文豪說，如果港府不回應及落實五大訴求，會否決所有議案、撥款申請等。鄭說不同意兩人的意見，要視乎實際財政預算案內容，包括政府「派糖」措施及「拋幾多橄欖枝」，平衡社會利益後才決定是否否決。楊岳橋當時代表「公民黨黨團」講話，以鄭理解，楊代表當屆立法會議員說話，未來議員決定應由當屆議員再決定。

反對公民黨簽「墨落無悔」 法官質疑，這豈不代表楊的話不過屬空口承諾、潛在謊言；鄭達鴻同意，這是政治語言。鄭認為當時政府理性，相信政府會「檢視民意」、「同民主派傾」，並回應主流民意。針對「墨落無悔」聲明，鄭指網上流傳此聲明時，黨內有人在WhatsApp群組說應該「快快趣簽」，因為「簽咗矛頭就會指向第二個無簽嘅政黨」，他們形容這是「公關嘅舉動」。鄭稱當時曾反對，「坊間呢啲咁嘅聯署，唔應該話簽就簽」，否則「黨格何在？」但其他人沒接受他的意見。案件編號：HCCC 69/2022