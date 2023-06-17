擬32億擴西貢公路 耗時8年惹質疑

【本報訊】立法會交通事務委員會昨日商討擴建西貢公路事宜，內容包括擴闊匡湖居與白沙灣之間及白沙灣與西貢市之間兩段共長約3.5公里的公路，由現時的雙線不分隔行車道改為雙程雙線分隔行車道等。路政署初步估算工程費用涉逾32億元，約8年內完工。但有議員批評工程耗時過長，或變為國際笑話。

擬議工程計劃須收回約11,830平方米私人土地，並清理約178,070平方米政府土地。收回和清理土地的費用估計約為3億5,944萬元，將會在總目701「土地徵用」項下撥款支付。路政署總工程師柯芳華表示，估計工程完成後，由西貢市到清水灣道的行車需時將會由現時約40分鐘減少至20分鐘。

路署：目前容車量已超出設計 路政署解釋，目前匡湖居與西貢市之間的西貢公路及普通道路段，行車量已超出其設計容車量。根據相關交通影響評估，交通流量持續增長，預計有關道路將進一步出現擠塞的情況，在2037年平日及周末的繁忙時段的行車量/容車量比率預計將達至約1.5。然而，在進行擬議工程計劃後，上述路段的行車量/容車量比率預計會下降至0.54。

議員李世榮指出，工程所需8年時間，認為耗時過長，或變為國際笑話。路政署主要工程管理處處長張家亮表示，由於工程規模相當大，較西貢公路第一期擴闊工程長逾一倍，而且工程期間也要保持目前的行車線數量，牽涉繁複運輸改動。旅遊界議員姚柏良指，不少旅行團多數在市區活動，是因為非市區路面較不通順，若以旅遊角度出發，他會支持。