缺人手損接待能力 旅業冀聘外勞紓困

【本報訊】政府日前公布輸入外勞計劃，惟未有顧及房務員、旅社操作員等旅遊業相關工種，業界憂致接待能力不足，痛失遊客生意。經民聯昨公布旅行社及酒店業最新調查和5大建議。議員盧偉國相信未來會有更多旅行團和自由行旅客訪港，接待能力不足是目前最大的挑戰，旅行社仍欠超過5,000名從業員，服務質素下降，影響遊客來港意欲，使生意流向其他國家和地區。盧敦促政府必須盡快改善人力資源狀況，重新建立接待能力。

酒店業錄逾萬個職缺 旅遊事務委員會主席黃進達向政府提出5大建議，包括為旅遊業推出輸入人力的特別計劃，以補充前線人員、加強本地人手培訓和支援，增加僱員再培訓局與旅遊業相關課程培訓名額，設立獎勵機制，鼓勵更多人入行等。

議員陸瀚民透露酒店業職位空缺逾一萬，主要是前線員工，直接影響到房間服務及供應，陸以「五一黃金周」為例，有酒店的房價飆升至4,000至5,000元一晚，長此以往令旅客流失，影響香港旅遊業競爭力。陸建議政府延長「文化古蹟本地遊鼓勵計劃」首階段資助一年、「旅行社鼓勵計劃」則延長至今年年底，並提升每名遊客的鼓勵金水平至200港元。