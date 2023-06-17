茅坪打卡熱點 百年藤王遭斬斷

【本報訊】位於馬鞍山郊野公園界邊的茅坪百年「藤王」遭人為斬斷至支離破碎。有環保團體發現，「藤王」遭人為斬斷，懷疑被人有目標性地鋸開，主幹伸延枝幹幾乎全部均被切斷，出現逾10多處的切口，把它形容為已「經脈盡斷」。有樹木專家相信，應該有人把該植物的主枝位置斬掉，令樹葉與主幹分開，無法有效進行光合作用，最終或會枯死。

環保團體綠惜地球在社交平台表示，本周三（14日）下午有網上短片顯示，茅坪「藤王」受到人為鋸斷，有超過10多處切口，但仍不清楚斬樹的動機。團體補充，該植物的攀援枝條可伸延至不見盡頭，加上莖粗壯並扭旋，體形壯觀，不少港人前往該處「打卡」，也受不少行山者歡迎。

葉幹分離恐枯死 「藤王」品種名字為「榼藤」，屬含羞草科植物一類，獲列入《香港稀有及珍貴植物》名冊之內。該團體譴責行兇者行為，並呼籲曾經見過可疑人士的行山者提供線索，又敦促港府速查原因及捉拿伐木者。

有樹木專家指，該植物的主枝差不多全部也被斬斷，令葉幹分開，從而無法有效透過樹蔭進行光合作用，更不能吸收養分，最終更有可能枯死，又推算遭受斬斷的植物已超過100歲。縱使其主幹有機會發芽以延續生命，但因枝葉不足，令不少根部枯逝，就算可生長，體積也不會太大。

漁農自然護理署表示，該署於本周三接獲報告指馬鞍山郊野公園內有藤木懷疑被非法砍伐，遂派員到場視察，期間發現馬鞍山郊野公園內一棵藤木的部分枝幹最近曾遭切割，惟現場並無發現涉案者。署方指已於該處豎立警告牌，並會加強巡邏有關地點及繼續調查有關個案。